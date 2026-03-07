Operata Alessia Viola la 32enne accoltellata al viso su un autobus a Napoli | Perché è successo?

Giovedì scorso, mentre si trovava su un autobus del trasporto pubblico a Napoli, Alessia Viola, avvocato di 32 anni, è stata accoltellata al viso da un passeggero sconosciuto. L'aggressione si è verificata senza che ci fosse un motivo evidente e la donna è stata subito soccorsa. È stato necessario intervenire con un'operazione chirurgica per le ferite riportate.

È ancora sotto shock Alessia Viola, l'avvocata penalista napoletana di 32 anni accoltellata giovedì sera a bordo di un autobus dell'azienda di trasporto pubblico cittadina Anm. La giovane professionista è ricoverata all'ospedale Cardarelli, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico alla mano dopo l'aggressione avvenuta nel quartiere Arenella. "Sono incredula, perché è successo tutto questo? Non riesco a capire", ha raccontato dal letto d'ospedale la 32enne, ricordando quei momenti drammatici. L'aggressione è avvenuta mentre si trovava a bordo della linea 132, in via Simone Martini. Secondo le ricostruzioni, l'attacco è durato circa quindici minuti, sotto gli occhi dell'autista e degli altri passeggeri.