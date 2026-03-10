Morto Luca Conti l’addio del web dopo la notizia

È morto Luca Conti, figura nota nel mondo del web, e la notizia ha suscitato molti messaggi di cordoglio online. Conosciuto per aver condiviso le sue esperienze e opinioni, Conti ha lasciato un segno nel panorama digitale. La sua scomparsa è stata commentata da diversi utenti e professionisti del settore, che hanno ricordato il suo contributo e il suo ruolo nel mondo della rete.

C’è chi ha raccontato internet quando era ancora una stanza piccola, frequentata da pochi curiosi e tanta voglia di capire. E poi c’è quel momento, improvviso e crudele, in cui quella voce smette di aggiornare, di rispondere, di esserci. Nelle ultime ore in tanti hanno iniziato a scrivere la stessa frase: non ci posso credere. Perché non si parla solo di un nome noto a chi si occupa di comunicazione digitale, ma di una presenza familiare, costante, una di quelle che ti accompagnano per anni senza alzare mai la voce. Un modo di stare online fatto di lucidità, ascolto e parole pesate. Eppure, dietro quelle parole, da tempo c’era anche una battaglia difficilissima. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

È morto Luca Conti, che fu tra i primi e più letti blogger in Italia: aveva 50 anniÈ morto a 50 anni Luca Conti, che nei primi anni Duemila fu uno dei blogger più importanti e letti in Italia. Conti è morto a Senigallia, in provincia di Ancona; aveva un tumore, e nei mesi scorsi sul ... ilpost.it

È morto Luca Conti, volto e voce del web italianoLuca Conti, ambientalista e fondatore dello storico blog Pandemia.info, è deceduto all'ospedale di Senigallia all'età di 50 anni. È stato tra i primi a ... repubblica.it

Una vita fa, ormai, scrivevo dell’era dei blog e della “blogosfera” italiana, con gli input di uno dei suoi protagonisti, @suzukimaruti. Oggi scopro che un altro di quei protagonisti, Luca Conti, è morto di tumore a 50 anni: lo piango e ricordo così x.com