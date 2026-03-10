È morto Luca Conti aveva 50 anni

È deceduto Luca Conti, che aveva 50 anni. La sua morte rappresenta la perdita di una figura significativa della prima stagione del web italiano. La notizia è stata confermata dalle fonti vicine alla famiglia. Conti era conosciuto per il suo ruolo nel settore digitale e per aver contribuito allo sviluppo della rete nel nostro paese. La sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio tra colleghi e amici.

La scomparsa di Luca Conti segna la fine di una figura importante della prima stagione del web italiano. Il blogger e divulgatore digitale è morto a 50 anni a Senigallia dopo una malattia che negli ultimi mesi aveva raccontato apertamente online. Sul suo sito aveva condiviso cure, riflessioni e momenti di vita quotidiana. Conti era diventato noto all’inizio degli anni Duemila, quando i blog erano il principale spazio di espressione su internet. Nel 2002 aveva aperto Pandemia.info, uno dei primi blog italiani capaci di attirare un pubblico ampio e fedele. Prima dei social network, quel sito era diventato un punto di riferimento per molti lettori. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

