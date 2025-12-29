Imperia scooter si schianta contro un albero in via Allende | un morto e un ferito grave

A Imperia, in via Allende, uno scooter si è schiantato contro un albero, causando un incidente mortale e un ferito grave. L’incidente ha provocato l’incendio del veicolo, con intervento tempestivo del 118 e l’impiego di due elicotteri. Tuttavia, uno di essi è stato richiamato a causa della gravità della situazione e della perdita di vita registrata nell’incidente.

Il mezzo ha preso fuoco: il 118 aveva fatto decollare due elicotteri ma uno è rientrato per la morte di una delle due persone coinvolte. La vittima è un uomo di 45 anni, il ferito ha 44 anni ed è stato accompagnato al Santa Corona di Pietra Ligure.

