Morto dopo il viaggio in ambulanza da Messina a Corleone | per i consulenti della Procura il trasferimento era da evitare

Un uomo è deceduto dopo essere stato trasportato in ambulanza da Messina a Corleone. I consulenti tecnici incaricati dalla Procura di Termini Imerese, nominati a novembre, hanno giudicato il trasferimento come da evitare, definendolo come risultato di un’“imperizia”. La vicenda riguarda il tragico epilogo di Giuseppe Augliera, che durante il viaggio ha perso la vita.

La relazione dei cinque periti della Procura sulla tragica fine di Giuseppe Augliera. I professionisti parlano di "imperizia nella valutazione e gestione del rischio clinico e nella pianificazione dello spostamento". Sette gli indagati Parlano di “imperizia” i consulenti tecnici nominati lo scorso novembre dalla Procura di Termini Imerese per far luce sulla tragica fine di Giuseppe Augliera. L'uomo, sottoposto a Tso, è deceduto lo scorso ottobre durante il viaggio in ambulanza dal Papardo all'ospedale Dei Bianchi di Corleone. Un trasferimento che si era reso necessario per mancanza di posti letto nel centro sanitario messinese ma che invece sarebbe stato preferibile evitare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Antonello da Messina torna a casa? L’Ecce Homo in corsa per il Museo di Messina dopo l’acquisto record.L’Ecce Homo di Antonello da Messina, acquistato dallo Stato italiano per 14,9 milioni di dollari alla casa d'aste Sotheby's, potrebbe trovare la sua...

Chi era Silvio Moret, l’uomo scomparso da Frascati e trovato morto dopo due settimane: il giallo del furgoneUn furgone che viaggia contromano sulla Flaminia, poi ritrovato abbandonato ancora in moto: dopo due settimane è stato trovato il corpo di Silvio...

Una raccolta di contenuti su Morto dopo

Discussioni sull' argomento Morte del piccolo Domenico, l'autopsia: Cuore sano al momento dell'espianto. Oggi i funerali; La morte di Giuseppe Augliera nel viaggio tra Messina e Corleone: I medici valutarono male il rischio; Il ghiaccio, l’acqua calda, l’espianto: cosa ha chiarito finora l’inchiesta sulla morte di Domenico; Bimbo morto dopo trapianto cuore a Napoli, il legale: I funerali mercoledì a Nola.

Morto il papà di Gabry Ponte: Ciao pa’, fai buon viaggioPer il dj questi giorni dunque non sono semplici; dopo il triste annuncio, ha però ricevuto il supporto e l’affetto dei suoi fan, che gli hanno inviato tantissimi messaggi di condoglianze, per ... 105.net

Bimbo morto dopo il trapianto, la mamma: “Una fondazione per lui” - facebook.com facebook

Una folla commossa a #Nola per i funerali del bimbo morto dopo un trapianto di cuore fallito. L’abbraccio della premier #Meloni alla mamma che dice: “Mio figlio è qui”. #Tg1 Gianvito Cafaro x.com