Morto contromano in A22 disposto il sequestro dei cellulari dei carabinieri

A giugno 2025, un incidente in A22 ha causato la morte di Tobias Tappeiner, coinvolgendo anche una famiglia rimasta gravemente ferita. Dopo mesi, si è tornato a parlare della vicenda con il sequestro dei cellulari dei carabinieri, disposto nell’ambito delle indagini. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla dinamica dell’incidente e sulle procedure investigative in corso.

A distanza di mesi dall’accaduto (era il giugno del 2025), torna in auge la drammatica vicenda che portò alla morte di Tobias Tappeiner, con l’incidente in A22 che coinvolse anche una famiglia che viaggiava su un’altra auto, rimasta gravemente ferita. Il motivo che fa tornare l’attenzione sul caso è il fatto che nelle ultime ore la Procura di Bolzano ha disposto il sequestro dei cellulari dei due carabinieri in servizio al casello di Bolzano Sud quando avvenne la tragedia. I due militari sono indagati per cooperazione in omicidio stradale e lesioni stradali gravissime. I carabinieri risultavano in servizio al casello quando è avvenuto il tragico incidente, con Tappeiner che imboccò l’autostrada contromano proprio al casello di Bolzano Sud; l’uomo aveva un tasso alcolemico di 1,69 grammi per litro di sangue. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

