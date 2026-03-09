Tennista morto nel frontale in A22 sequestrati telefoni dei carabinieri indagati | Avrebbero potuto fermarlo

Due carabinieri sono indagati per cooperazione in omicidio stradale e lesioni gravissime dopo la morte di un uomo avvenuta in un incidente frontale sull'A22, avvenuto lo scorso giugno. La Procura di Bolzano ha sequestrato i telefoni dei militari coinvolti nelle indagini, che hanno anche contestato loro il fatto di non aver fermato l’automobilista prima dell’incidente.

La Procura di Bolzano ha sequestrato i cellulari dei due carabinieri indagati per cooperazione in omicidio stradale e lesioni gravissime nella vicenda di Tobias Tappeiner, morto imboccando l'Autostrada del Brennero contromano lo scorso giugno. L'obiettivo è verificare se i militari, presenti al casello di Bolzano Sud, potessero accorgersi del suo ingresso contromano e intervenire prima dell'incidente mortale.