Morto il piccolo Domenico la mamma |  È finita ora chiedo giustizia Carabinieri al Monaldi sequestrati i cellulari dei medici

Domenico è morto per negligenza dei medici dell’ospedale Monaldi, che ora rischiano un procedimento per omicidio colposo. La madre del bambino chiede giustizia e ha avviato una richiesta di fondazione a nome del figlio. I carabinieri hanno sequestrato i cellulari dei medici coinvolti per verificare eventuali prove. La famiglia si confronta con la perdita improvvisa e cerca risposte concrete sulla morte del piccolo.

Domenico, il bambino di due anni e mezzo di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore «bruciato» dal ghiaccio secco, è morto alle 9,20 di oggi, sabato 21 febbraio: l'annuncio è stato dato dall'avvocato della famiglia, immediatamente seguito da una nota dell'ospedale Monaldi. Intorno alle 5.30 di questa mattina, 21 febbraio, il bimbo era andato in arresto cardiocircolatorio. Un ulteriore peggioramento delle condizioni di salute, dopo l'avvio della pianificazione condivisa delle cure concordata ieri dalla famiglia con l'azienda ospedaliera dei Colli, che avrebbe evitato un «accanimento terapeutico» data l'impossibilità di effettuare un nuovo trapianto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Morto il piccolo Domenico, la mamma: «È finita, ora chiedo giustizia». I carabinieri al Monaldi, si aggrava la posizione dei mediciDomenico, un bambino di pochi anni, è morto in ospedale a Napoli e la madre si dice disperata, chiedendo giustizia.

Morto il piccolo Domenico: arresto cardiaco all'alba. La mamma: «È finita». I carabinieri al Monaldi, si aggrava la posizione dei mediciDomenico, un bambino di cinque anni, è morto all’alba a causa di un arresto cardiaco improvviso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bergamo, il cuore che Domenico non ha potuto ricevere ha salvato la vita a un altro bambino; Bimbo con il cuore bruciato, iniziata la terapia del dolore: Resta attaccato all'Ecmo, eliminate le altre cure. La mamma: Non ci sono...; Il cuore destinato a Domenico ha salvato la vita a un altro bimbo di due anni; Bambino dal cuore bruciato, Domenico è in rapido peggioramento ed è sedato: il punto sulle condizioni.

Il piccolo Domenico è morto. Avvisi di garanzia e sequestro dei cellulari per sei sanitariDomenico, il bimbo trapiantato a Napoli, è morto. Lo ha reso noto per primo l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. «Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa matt ... ilsole24ore.com

Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di NapoliPoco fa il piccolo Domenico è morto nella camera di terapia intensiva dell'ospedale Monaldi di Napoli, lì dove era attaccato ad una macchina che da oltre ... fanpage.it

È morto il piccolo Domenico, il bambino di appena due anni a cui era stato impiantato un cuore bruciato mdst.it/3OSZvK6 - facebook.com facebook

Morto piccolo di 15 mesi: il sospetto della cocaina x.com