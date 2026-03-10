È morto Tommy DeCarlo fan dei Boston che diventò il cantante principale della band di More than a Feeling

Tommy DeCarlo, noto come fan dei Boston, è morto a 60 anni a causa di un tumore al cervello. Nel 2007, è diventato il cantante principale della band dopo la scomparsa di Brad Delp. La sua carriera con il gruppo è iniziata grazie al suo entusiasmo e alla passione per la musica dei Boston. La notizia della sua morte è stata resa nota dai membri della band.

Tommy DeCarlo, cantante dei Boston dal 2007, è morto a 60 anni per un tumore al cervello. Da fan della band diventò voce del gruppo dopo la morte di Brad Delp.