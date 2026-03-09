Da Home Depot a Boston | muore Tommy DeCarlo a 60 anni

Tommy DeCarlo, noto come cantante e volto della band rock Boston, è deceduto a 60 anni. Ha fatto parte del gruppo musicale per quasi vent'anni, portando la sua voce sui palchi di tutto il mondo. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da fonti vicine alla band. La sua morte è avvenuta dopo un periodo di malattia.

Tommy DeCarlo, volto e voce della band rock Boston per quasi due decenni, ha lasciato questo mondo all'età di 60 anni. Il decesso è avvenuto a seguito di una recente diagnosi oncologica, lasciando la famiglia e i fan in lutto. La notizia, confermata dai canali ufficiali del gruppo e dai parenti, descrive un addio circondato dall'affetto dei cari, ponendo fine a una carriera iniziata in modo imprevisto nel 2008. La scomparsa segna la perdita di un pilastro fondamentale per il rock classico statunitense. Dal punto vendita al palcoscenico: una scoperta digitale. L'inizio della parabola professionale di DeCarlo rappresenta uno dei casi più emblematici di come il web abbia cambiato le regole dell'industria musicale.