Allerta meteo rossa in Sardegna arancione in Sicilia e Calabria | le regioni a rischio

(Adnkronos) – Il maltempo torna a dominare il quadro meteo in Italia, con vento e pioggia che colpiranno in particolare le regioni meridionali. Da Roma in giù le previsioni segnalano raffiche intense, in particolare sulle coste di Sicilia e Sardegna. Oggi, lunedì 19 gennaio, scatta quindi l'allerta meteo rossa su gran parte della Sardegna. E' arancione invece su parte di Sardegna, Sicilia e Calabria. Gialla su Basilicata e Toscana. L'inizio della settimana sarà caratterizzato da venti di burrasca dai quadranti orientali sulla Sicilia, in estensione a Sardegna e Calabria, con intensificazione nella giornata di martedì 20 gennaio fino a burrasca forte con raffiche di tempesta, attese, inoltre, forti mareggiate lungo le coste esposte.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Allerta meteo rossa in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria domani 19 gennaio: le regioni a rischio

Allerta meteo scuole chiuse lunedì 19 gennaio: rossa in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria. Stop alle lezioni in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO

