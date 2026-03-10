Morte piccolo Domenico il ministro | Attesa per le relazioni degli ispettori

Il ministro della salute è arrivato a Napoli per discutere di digitalizzazione della sanità, ma la sua visita ha anche riacceso l’attenzione sulla morte di Domenico Caliendo. La famiglia del bambino è in attesa delle relazioni degli ispettori incaricati di fare chiarezza sulla vicenda. La situazione resta al centro dell’attenzione pubblica e mediatica.

È giunto a Napoli per parlare di digitalizzazione della sanità, ma la visita del ministro della salute Orazio Schillaci non poteva non essere l'occasione di fare il punto sulla vicenda del piccolo Domenico Caliendo. Il bimbo è morto lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli, dopo che il 23 dicembre 2025 era stato sottoposto a un trapianto di cuore con un organo che si è poi rivelato compromesso. Per questo sette medici sono stati indagati per omicidio colposo. "Su questa storia è in corso un'inchiesta della magistratura-ha affermato il ministro -quindi aspettiamo gli sviluppi - inoltre, ci sono gli ispettori del ministero che stanno redigendo i verbali delle ispezioni".

