La morte del piccolo Domenico gli ispettori | Cuore danneggiato da un farmaco prima dell' espianto

Gli ispettori hanno riferito che il cuore del bambino di 2 anni, deceduto il 21 febbraio, era stato danneggiato da un farmaco prima dell’espianto. La vicenda riguarda il caso di Domenico Caliendo, il bambino che il 23 dicembre 2025 aveva subito un trapianto di cuore, risultato poi fatale. La vicenda ha suscitato attenzione e discussione pubblica.

Tiene ancora banco la vicenda del tragico destino del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni deceduto il 21 febbraio dopo che il 23 dicembre 2025 gli era stato trapiantato un cuore danneggiato. Dalla relazione degli ispettori del ministero della Salute e del Cnt, scrive La Repubblica, sarebbe emerso che un dosaggio sbagliato potrebbe aver danneggiato l’organo ancora prima dell'espianto. Gli esperti del ministero e del Centro nazionale trapianti hanno condotto sopralluoghi al Monaldi di Napoli e all’ospedale di Bolzano. Nella loro relazione gli esperti suggeriscono che un anestesista potrebbe aver danneggiato il cuore con il dosaggio sbagliato di un farmaco. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Morte Domenico, i dubbi sull'espianto a Bolzano: "Cuore compromesso per colpa di un farmaco"Ci sarebbe forse un errore di somministrazione di un farmaco alla base del danneggiamento del cuore destinato al trapianto di Domenico Caliendo, il... Morte piccolo Domenico, è giallo su quel "sì" pronunciato in sala operatoria prima dell'espiantoCom'era purtroppo prevedibile nel triste caso di Domenico Caliendo, il bambino morto dopo il trapianto di cuore, stiamo assistendo a un terribile... Approfondimenti e contenuti su La morte del piccolo Domenico gli.... Temi più discussi: A Nola i funerali del piccolo Domenico, morto dopo trapianto. FOTO; Morte del piccolo Domenico, l'autopsia: Cuore sano al momento dell'espianto. Oggi i funerali; Il ghiaccio, l’acqua calda, l’espianto: cosa ha chiarito finora l’inchiesta sulla morte di Domenico; Bimbo trapiantato morto a Napoli, oggi i funerali di Domenico. Morte del piccolo Domenico: la telefonata che conferma l’errore, le dimissioni ritirate al Monaldi e il coraggio di mamma PatriziaTragedia al Monaldi: la morte del piccolo Domenico Caliendo tra errori medici, tensioni ospedaliere e la nascita di una fondazione in suo ricordo. Gli ultimi aggiornamenti sul caso. notizie.it Morte del piccolo Domenico, l’autopsia: All’espianto il cuore era sano. Oggi i funeraliOggi alle 15 è in programma l’ultimo saluto a Domenico Caliendo, il bimbo di due anni morto a Napoli dopo un trapianto di cuore fallito. I funerali del piccolo Domenico, la cui vicenda ha tenuto tutta ... blitzquotidiano.it Come accaduto per il piccolo Domenico, anche in questo caso il cuore è stato trasportato in un contenitore non di ultima generazione. La figlia della donna è rimasta in coma 46 giorni, poi il decesso - facebook.com facebook Domenico Tedesco'dan Marco Asensio karari ntvspor.net/foto-galeri/ve… Foto: AA x.com