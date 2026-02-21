Morte del piccolo Domenico si aggrava la posizione degli indagati | sequestrati anche i cellulari
La morte del piccolo Domenico si deve a un possibile errore nel trapianto di cuore effettuato a Napoli. Le autorità hanno sequestrato anche i cellulari dei sei sanitari coinvolti, sospettando che possano contenere prove utili. La vicenda ha portato a un inasprimento delle indagini, con l’obiettivo di chiarire eventuali negligenze o responsabilità. Sono attese nuove iscrizioni nel fascicolo, mentre le famiglie continuano a chiedere risposte.
Si aggrava la posizione dei sei sanitari indagati (a cui a breve se ne dovrebbero aggiungere anche altri) coinvolti nella tragica morte del piccolo Domenico, bambino affetto da cardiomiopatia dilatativa che due mesi fa è stato sottoposto a Napoli al trapianto di un cuore danneggiato. In vista dell’autopsia che sarà disposta a breve dalla Procura di Napoli, gli indagati dovranno ora rispondere di omicidio colposo al posto delle lesioni colpose gravi finora ipotizzate. Oggi i carabinieri del Nas hanno sequestrato i loro cellulari, notificando gli avvisi di garanzia contenenti ancora la vecchia ipotesi di reato che sarà aggiornata con la comunicazione dell’esame autoptico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Napoli, si aggrava la posizione dei sei indagati per la morte del piccolo DomenicoSei persone sono state indagate per la morte di Domenico, un bambino di dieci anni, dopo che si sono verificati problemi durante un intervento medico.
