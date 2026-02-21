Morte del piccolo Domenico si aggrava la posizione degli indagati | sequestrati anche i cellulari

La morte del piccolo Domenico si deve a un possibile errore nel trapianto di cuore effettuato a Napoli. Le autorità hanno sequestrato anche i cellulari dei sei sanitari coinvolti, sospettando che possano contenere prove utili. La vicenda ha portato a un inasprimento delle indagini, con l’obiettivo di chiarire eventuali negligenze o responsabilità. Sono attese nuove iscrizioni nel fascicolo, mentre le famiglie continuano a chiedere risposte.

Si aggrava la posizione dei sei sanitari indagati (a cui a breve se ne dovrebbero aggiungere anche altri) coinvolti nella tragica morte del piccolo Domenico, bambino affetto da cardiomiopatia dilatativa che due mesi fa è stato sottoposto a Napoli al trapianto di un cuore danneggiato. In vista dell’autopsia che sarà disposta a breve dalla Procura di Napoli, gli indagati dovranno ora rispondere di omicidio colposo al posto delle lesioni colpose gravi finora ipotizzate. Oggi i carabinieri del Nas hanno sequestrato i loro cellulari, notificando gli avvisi di garanzia contenenti ancora la vecchia ipotesi di reato che sarà aggiornata con la comunicazione dell’esame autoptico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

