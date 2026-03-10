Morte di Daniela Gaiani è il giorno dei testimoni Le Iene escluse dal processo

Oggi si tiene un’udienza nel processo per la morte di Daniela Gaiani, con l’ascolto dei testimoni chiamati dal giudice. Il marito dell’indagata è imputato per omicidio e anche le Iene sono state escluse dal procedimento. La seduta si svolge a Bologna e si concentra sulla testimonianza di coloro che hanno assistito agli eventi.

Bologna, 10 marzo 2026 – Morte di Daniela Gaiani, il marito a processo per omicidio: oggi in udienza vengono ascoltati i testimoni. Ammessa la Rai per le riprese in aula, escluse invece Le Iene, "in quanto non ha taglio esclusivamente giornalistico" e quindi "specie se le immagini dovessero andare in onda nel corso del processo, potrebbe condizionare atteggiamenti ed emozioni di tutti". I nuovi esami disposti dalla procura. Intanto, dalla nuova inchiesta disposta dalla Procura e affidata ai carabinieri in merito alla morte di Daniela Gaiani, condotta - a indagini già chiuse e a processo iniziato - con l’uso dell’ultima versione del software... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

