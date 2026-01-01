Pierina valzer di testimoni | dal vicino di casa alla moglie di Dassilva Le tappe 2026 del processo
A gennaio 2026 riprenderà il processo a carico di Louis Dassilva, il 35enne accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini nel 2023. La vicenda coinvolge diversi testimoni, tra cui il vicino di casa e la moglie di Dassilva, e si preannuncia come uno degli aspetti chiave delle tappe processuali previste per il 2026.
Rimini, 1 gennaio 2026 – Riprenderà a gennaio il processo a carico di Louis Dassilva, il 35enne metalmeccanico senegalese imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne massacrata con 29 coltellate la sera del 3 ottobre del 2023 a Rimini, in via del Ciclamino. Il calendario del dibattimento prevede una serie di udienze a cadenza quindicinale a partire dal 12 gennaio, con successive convocazioni già individuate (le prossime date sono 26 gennaio, 2 febbraio, 23 febbraio), secondo una scansione che dovrebbe proseguire con lo stesso ritmo anche nelle settimane successive. Pierina, i fratelli Bianchi denunciano i legali di Louis per le dichiarazioni sul presunto incesto Nella prossima udienza sarà ascoltato Emanuele Neri . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
