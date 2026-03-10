Morte dell' orso M90 il 18 marzo il processo a Fugatti

Il 18 marzo si terrà a Trento il processo che vede imputato il presidente della Provincia, coinvolto in un procedimento penale legato all’abbattimento dell’orso M90. La data rappresenta un momento importante per l’udienza in cui si discuteranno le accuse nei confronti di Fugatti. La vicenda riguarda direttamente l’episodio che ha portato alla decisione di abbattimento dell’orso.

Sul banco i reati di uccisione e di maltrattamento di animali, aggravati dalla crudeltà, ai sensi degli artt. 544-bis e 544-ter del codice penale, come rende nota la Leal, associazione ammessa parte civile nel processo. Secondo la prospettazione accusatoria, Fugatti avrebbe disposto l'abbattimento dell'esemplare omettendo la previa narcotizzazione e il necessario impiego di personale veterinario. Ciò che è emerso dai rilievi tecnici sul cadavere del plantigrado ha fatto emergere che l'animale sarebbe stato "attinto da plurimi proiettili agli organi interni, decedendo per emorragia interna".

