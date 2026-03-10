Morte del piccolo Domenico spunta una data chiave per gli inquirenti

Gli inquirenti stanno approfondendo le circostanze della morte di Domenico Caliendo, un bambino di due anni e quattro mesi deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un fallimento del trapianto di cuore. Le indagini si concentrano su una data considerata cruciale per chiarire eventuali responsabilità o dettagli rilevanti. La vicenda ha suscitato attenzione tra le persone vicine alla famiglia e tra gli operatori sanitari coinvolti.

Continuano gli accertamenti sulla morte di Domenico Caliendo, il bambino di due anni e quattro mesi deceduto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore non riuscito. I carabinieri del Nas stanno proseguendo, in queste ore, una serie di audizioni tra Napoli e Bolzano per ricostruire tutti i passaggi della vicenda. Secondo quanto emerge dalle indagini, i militari del Nas di Napoli stanno ascoltando il personale sanitario dell'ospedale partenopeo, mentre quelli del nucleo di Trento stanno svolgendo attività analoghe a Bolzano, dove è stato effettuato l'espianto dell'organo destinato al piccolo. Al centro dell'inchiesta ci sono le condizioni dell'organo arrivato a Napoli.