Monaldi morte del piccolo Domenico | tra gli indagati c’è un medico sannita

Un medico sannita è tra gli indagati nel procedimento riguardante la morte del piccolo Domenico. L'udienza è prevista per martedì prossimo davanti al giudice per le indagini preliminari di Napoli, Sorrentino. La vicenda coinvolge le responsabilità del sanitario nel caso del decesso del bambino, che ha attirato l'attenzione pubblica. La magistratura ha avviato un'inchiesta per chiarire i fatti.

Tempo di lettura: < 1 minuto E' fissato per martedì prossimo, davanti al gip di Napoli Sorrentino, il conferimento degli incarichi per l'incidente probatorio sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo morto lo scorso 21 febbraio dopo un trapianto di cuore fallito eseguito nell'ospedale Monaldi. I magistrati della VI sezione – lavoro e colpe professionali – hanno iscritto nel registro degli indagati sette medici nei confronti dei quali si ipotizza il reato di omicidio colposo in concorso. Ciascuno degli indagati potrà nominare i propri consulenti di parte. Tra questi, salta all'occhio un medico sannita: si tratta di Gabriella Farina, di Buonalbergo, assistita dall'avvocato Anna Maria Ziccardi e da Dario Gagliano, entrambi del foro di Napoli.