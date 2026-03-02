Domani l'autopsia sul corpo del piccolo Domenico morto dopo il trapianto al Monaldi Poi i funerali a Nola

Domani si svolgerà l’autopsia sul corpo del piccolo Domenico, deceduto dopo il trapianto presso l’ospedale Monaldi. Contestualmente, si terrà anche un incidente probatorio sul caso. La famiglia del bambino ha chiesto approfondimenti sugli interventi effettuati, sui tempi dell’operazione e sulle eventuali cure alternative. I funerali si terranno a Nola.

Domani autopsia e incidente probatorio sul caso Domenico Caliendo. La famiglia continua a chiedere verifiche su intervento, tempi operatori e possibili cure alternative. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La morte di Domenico, domani incidente probatorio e autopsia. Meloni 'interessata a partecipare ai funerali'E' in programma domani l'incidente probatorio e l'autopsia sul corpo del piccolo Domenico, morto all'ospedale Monaldi. ansa.it

Domenico, accolta istanza avvocato: cambia uno dei periti. Domani autopsia e incidente probatorioCambia uno degli esperti che dovranno eseguire domani l'autopsia sul piccolo Domenico È stata accolta la nostra istanza di ricusazione ed è stato nominato il professor Ugolino Livi di Udine in sostit ... napoli.repubblica.it

