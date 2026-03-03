Morte del piccolo Domenico l'autopsia | nessuna lesione al cuore né tagli al ventricolo dopo il trapianto

Un'autopsia di tre ore è stata condotta al Secondo Policlinico sulla salma del piccolo Domenico, senza riscontrare lesioni al cuore o tagli al ventricolo dopo il trapianto. I periti torneranno a riunirsi il 28 aprile per analizzare i reperti e entro settembre sarà presentata la relazione finale. La procura ha disposto l’autopsia nell’ambito delle indagini.

Esame durato tre ore al Secondo Policlinico. Periti riaggiornati al 28 aprile per analisi dei reperti, entro settembre la relazione. Non presenterebbe lesioni riferibili a un taglio eseguito per errore durante le fasi di espianto, il cuore prelevato a Bolzano e giunto a Napoli. La morte del piccolo Domenico, gli indagati salgono a sette. Morte del piccolo Domenico, si aggrava la posizione degli indagati: sequestrati anche i cellulari. La morte di Domenico, gli indagati passano a sette. La madre chiede giustizia. Domenico è morto, il cuore del bimbo si è fermato. La mamma chiede verità. Morte del piccolo Domenico, il legale dei familiari: Dall'autopsia nessuna lesione nella fase dell'espianto. La notizia della mancanza di lesioni cardiache è stata data dal legale della famiglia del piccolo. Morte del piccolo Domenico, conclusa autopsia: cuore non lesionato nell'espianto. Domani i funerali. Da un primo esame non sono emerse lesioni al cuore nella fase dell'espianto, in particolare non sembra esserci il taglio sul ventricolo di cui qualche fonte ha parlato. Lo ha detto il medico legale. La morte del piccolo Domenico. Il legale della dottoressa Farina: "Approfondire quanto accaduto a Bolzano". L'avvocato Gagliano difende la responsabile dell'équipe che ha eseguito l'espianto: "Non bisogna trascurare niente in questa indagine".