Morte del piccolo Domenico 186 genitori in difesa di Oppido | Tra di noi c’è chi ha perso un figlio

In una recente manifestazione, 186 genitori si sono radunati per difendere un uomo accusato di aver causato la morte di un bambino. Tra di loro ci sono persone che hanno perso i loro figli e che hanno espresso solidarietà, sottolineando il dolore condiviso. La manifestazione è avvenuta di fronte a una decisione giudiziaria e ha coinvolto famiglie colpite da tragedie simili.

Tempo di lettura: 2 minuti "Tra noi ci sono genitori che, purtroppo, hanno perso i loro figli cardiopatici" e "chi ci valuta dall'esterno, ignora le ansie, le angosce, i pianti e le trepidanti aspettative; è all'oscuro, invero, del fatto che un nostro neonato, sin dal primo vagito deve, obbligatoriamente, essere protetto da un'incubatrice neonatale con fili, flebo ed essere collegato h24 ad un monitor". E' quanto scrivono i 186 genitori di bambini "salvati dal professore Oppido e dai medici del Monaldi" che così replicano ai commenti circolati soprattutto sul web, ma non solo, al comunicato con il quale hanno espresso solidarietà al cardiochirurgo Guido Oppido, coinvolto nell'indagine della Procura di Napoli sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo deceduto dopo un trapianto di cuore fallito.