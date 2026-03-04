Due esposti sono stati presentati agli Ordini dei medici di Cosenza e Benevento dall’avvocato Francesco Petruzzi, che rappresenta la famiglia del piccolo Domenico. I documenti contestano al cardiochirurgo di Cosenza, Guido Oppido, la mancata comunicazione dell’esito dell’intervento al bambino morto. La disputa riguarda quindi un presunto problema nella comunicazione tra medico e famiglia dopo l’intervento.

Due esposti agli Ordini dei medici di Cosenza e Benevento sono stati presentati dallo studio dell’avvocato Francesco Petruzzi, che rappresenta la famiglia del piccolo Domenico. Lo ha affermato lo stesso legale parlando con i giornalisti davanti al Duomo di Nola. L’esposto, ha precisato l’avvocato, riguarda due medici: il cardiochirurgo cosentino Guido Oppido e il dottor Farina, ed è relativo alla «mancata comunicazione dell’esito dell’intervento». Un fatto che, secondo Petruzzi, dovrebbe essere oggetto di sanzione disciplinare. Io sono la vittima»: ieri la difesa del cardiochirurgo Guido Oppido in tv Ieri, intervenendo alla trasmissione “Lo... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Morte del piccolo Domenico, esposto contro il cardiochirurgo cosentino Guido Oppido: «Mancata comunicazione dell’esito dell’intervento»

Morte Domenico, esposto all’Ordine per i medici Oppido e Farina: “Grave mancata comunicazione trapianto fallito”All'esterno del Duomo di Nola, dove si svolgeranno i funerali del bambino, l'avvocato della famiglia ha dichiarato di aver presentato un esposto...

Morte Domenico, i legali del cardiochirurgo Oppido: "Fatto l’impossibile per salvarlo"La Procura di Napoli ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze che hanno portato al decesso del piccolo Domenico, il bambino di due anni...

Tutti gli aggiornamenti su Morte del piccolo Domenico esposto....

Temi più discussi: La morte del piccolo Domenico, gli indagati salgono a sette; La morte di Domenico, gli indagati passano a sette. La madre chiede giustizia; La morte di Domenico, i Nas di Trento all'ospedale di Bolzano; Morte Domenico, si aggrava la posizione degli indagati. La mamma: ora giustizia.

Morte del piccolo Domenico, esposto a Ordine dei medici anche in CalabriaLa vicenda del piccolo Domenico arriva anche in Calabria: esposto agli Ordini dei medici di Cosenza e Benevento sulla presunta mancata comunicazione dell’esito del trapianto. catanzaroinforma.it

Taurano, lutto cittadino per la morte del piccolo Domenico nel giorno dei funeraliTAURANO- Taurano si ferma nel giorno dei funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni scomparso al Monaldi dopo due mesi di lotta seguito ad un trapianto del cuore fallito. Come avev ... irpinianews.it

MattinaRai1. . La morte del piccolo Domenico dopo il trapianto di cuore. Oggi alle 15 i funerali presso il Duomo di Nola. Ai microfoni di #StorieItaliane parla l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi: “l’inchiesta va avanti e siamo sicuri che le responsabilità facebook

Morte del piccolo Domenico, l'autopsia: nessuna lesione al cuore né tagli al ventricolo dopo il trapianto x.com