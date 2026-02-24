Morte David Rossi perizia | lesioni volto non legate a caduta ipotesi urto contro fili metallo finestra Mps

Una perizia stabilisce che le lesioni sul volto di David Rossi, l’ex dirigente di Mps morto nel 2013, non derivano dalla caduta, ma da un urto contro fili e barra di metallo posizionati sul davanzale della finestra. La ricostruzione si basa su analisi dettagliate delle ferite e sulla presenza di elementi metallici nella zona. Gli investigatori stanno valutando se i danni siano stati causati da un impatto accidentale o da un gesto intenzionale. La scena rimane oggetto di approfondimenti.

© Ildifforme.it - Morte David Rossi, perizia: lesioni volto non legate a caduta, ipotesi urto contro fili metallo finestra Mps

(Adnkronos) – Le ferite sul volto di David Rossi, l’ex capo della Comunicazione di Mps precipitato da una finestra della banca il 6 marzo 2013, potrebbero essere state provocate da un impatto esercitato contro la barra e i fili metallici anti-piccione, presenti sul davanzale. E’ quanto emerge dai primi risultati sulle ferite al volto nell’ambito della perizia più ampia disposta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, presentati oggi nel corso di un’audizione dal tenente colonnello del Ris Adolfo Gregori e dal medico legale Robbi Manghi, consulenti della Commissione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it Caso David Rossi, la nuova perizia esclude il suicidio: «Lesioni al volto non riconducibili alla caduta». L’ipotesi della lotta prima della morteUna perizia recente smentisce l’ipotesi del suicidio nel caso di David Rossi, il dirigente di Monte dei Paschi di Siena morto nel 2013. Morte David Rossi, lesioni al volto non compatibili con la caduta: è l'indizio che confermerebbe l'omicidioLe lesioni al volto di David Rossi sono risultate incoerenti con una semplice caduta, suggerendo che potrebbe essere stato coinvolto in un'aggressione. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Morte David Rossi, svolta nel caso con una perizia che dimostra la colluttazione prima del suicidio; Morte David Rossi. Nuova perizia sulle ferite al volto. 6 marzo Commissione a Siena; Morte di David Rossi, nuova perizia sulle lesioni al volto e al corpo; MORTE DAVID ROSSI, NUOVA PERIZIA SU VOLTO E CORPO. Aggredito in pochi secondi, David Rossi: le risposte della periziaLa pressione del viso contro i fili antipiccione spiegherebbe i tagli sul labbro e all'altezza del naso di Rossi, mentre la pressione contro la sbarra di sicurezza della finestra avrebbe provocato le ... lanazione.it Morte David Rossi, nuova perizia medica: lesioni sul volto non riconducibili alla cadutaLeggi su Sky TG24 l'articolo Morte David Rossi, nuova perizia medica: lesioni sul volto non riconducibili alla caduta ... tg24.sky.it La morte di David Rossi. Le lesioni riscontrate sul volto del capo comunicazione di MPS, non sarebbero dovute alla caduta dalla finestra ma alla pressione, sul viso e sulla testa, di terze persone contro la sbarra di sicurezza o il telaio in legno della finestra. L - facebook.com facebook