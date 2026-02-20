Rossi la dinamica della morte | Venne picchiato nel suo ufficio Poi appeso fuori dalla finestra

Il 6 marzo 2013, Rossi è stato ucciso dopo essere stato picchiato nel suo ufficio e poi appeso fuori dalla finestra di Rocca Salimbeni. La polizia ha ricostruito che l’aggressione è avvenuta poco prima della tragica fine, con testimoni che hanno sentito forti colluttazioni. La vittima lavorava in quella sede da anni e si trovava coinvolta in questioni delicate. Gli investigatori cercano di capire se si tratti di un gesto estremo o di un omicidio collegato a motivi professionali. La scena del delitto è stata ispezionata a lungo.

Picchiato nel suo ufficio prima di essere appeso fuori dalla finestra di Rocca Salimbeni, quel 6 marzo 2013. Le prime anticipazioni sulla perizia che verrà illustrata martedì prossimo alla commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte di David Rossi sono state svelate ieri su 'Ignoto X', il programma de La 7. Le lesioni sul volto del manager della comunicazione di Banca Mps non sarebbero compatibili con la caduta, quindi con l'ipotesi del suicidio si sostiene. Lividi che racconterebbero un'altra verità. Ossia che sarebbe stato aggredito da una o forse due persone, evidenzia il presidente della commissione Gianluca Vinci in diretta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rossi, la dinamica della morte: "Venne picchiato nel suo ufficio. Poi appeso fuori dalla finestra" "Qualcuno lo ha tenuto appeso fuori dalla finestra": David Rossi, la commissione batte decisa la pista dell'omicidioDopo oltre dodici anni, la vicenda di David Rossi, il responsabile comunicazione di Banca Monte dei Paschi, torna sotto i riflettori con una decisione della commissione che rafforza l'ipotesi dell'omicidio. "Qualcuno l'ha tenuto appeso fuori dalla finestra". David Rossi, la perizia riscrive la storia: "Ora la pista è l'omicidio"Una nuova perizia ridisegna i contorni della morte di David Rossi, il dirigente di Banca Monte dei Paschi deceduto nel 2013.