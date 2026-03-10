Morrissey a Milano | rinascita voce perfetta e croce finale

Il concerto di Morrissey al Fabrique di Milano ha segnato un punto di svolta nella sua carriera, trasformando una serata in un momento di rinascita personale e artistica. Il cantante manchesterese ha chiuso lo spettacolo con il corpo nudo che si segna la croce dopo aver interpretato insieme al pubblico There Is a Light That Never Goes Out, brano che nel 2026 compie quarant'anni. L'evento si è svolto ieri sera in un clima privo delle solite polemiche o instabilità emotive che spesso caratterizzano le sue apparizioni passate. La voce del leader degli Smiths appare completamente recuperata e funzionale alla presentazione dei nuovi brani tratti dall'album Make-Up Is a Lie, uscito pochi giorni prima dello show milanese.