La rinascita dell’OraSì Con Imola la gara perfetta

La rinascita dell’OraSì è arrivata da una sconfitta. La svolta della stagione giallorossa c’è stata domenica 14 dicembre dopo che Piombino aveva vinto con 19 punti di scarto contro la peggior Ravenna della stagione. Quel giorno è servito per riordinare le idee e per fare quello scatto mentale decisivo e non è un caso che dalla giornata successiva siano arrivati i successi con Ferrara, Fabriano e con l’Andrea Costa Imola, quest’ultimo con un incredibile quanto meritato +42. Adesso l’OraSì ha un atteggiamento differente, con più aggressività in difesa e una maggiore tranquillità in campoi. I giocatori si divertono e lo si vede e un ulteriore attestato della crescita è che la serie di tre vittorie consecutive è arrivata senza Dron, rientrato domenica scorsa, giocatore che sembrava imprescindibile fino ad un mese fa, ma che ora non è più il solo uomo chiave. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

