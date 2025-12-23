milano di festa tra luci forti e nostalgia

Milano si prepara alla festa, tra luci brillanti e un senso di nostalgia. All’inizio di via Torino, cerco di sfuggire alla folla verso piazza Duomo, ma finisco in un altro affollato tratto di strada, via Spadari. Un momento di quiete tra i rumori della città, dove l’atmosfera si mescola tra tradizione e modernità, offrendo un’occasione per osservare la vita milanese in un giorno di celebrazione.

Cucchi All’inizio di via Torino cerco di sottrarmi al bagno di folla verso piazza Duomo e mi avvio in un altro. bagno di folla, ma più contenuto, entrando in via Spadari. Passo subito davanti alle sempre splendide vetrine di Peck, osservando le luci dell’ hotel Spadari. Entro poi, dalla stradina dedicata a Victor Hugo, in via Orefici, dove subito mi attrae l’insegna " All’antico vinaio ". Ma la strada è un quasi ininterrotto luccicare delle più varie offerte: tutto l’anno, certo, ma in questi momenti di feste la cosa si evidenzia in modo spettacolare. Do un’occhiata ai vestiti a buon prezzo di Doppelgänger e già vedo laggiù profilarsi, pur nel buio delle 5 del pomeriggio, l’imponente statua di Giuseppe Parini, opera del 1899 di Luigi Secchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

