Un avvocato per il No manifesta la preferenza per l’attuale Pubblico Ministero, ritenendolo più equilibrato rispetto a quello che potrebbe essere nominato in seguito alle modifiche proposte. La sua affermazione sottolinea una valutazione positiva del ruolo e della figura del magistrato attuale, che secondo lui, garantirebbe maggiore equilibrio rispetto alle possibili conseguenze della riforma.

“Io mi tengo ben volentieri il Pubblico Ministero di oggi, che è molto più equilibrato di quello che verrebbe fuori da questa riforma”. Un’affermazione che colpisce se a farla è un avvocato difensore, uno di quelli, in teoria, in trincea a favore della riforma di Carlo Nordio. Invece Franco Moretti, presidente del Comitato Avvocati per il No, sa benissimo da che parte stare. E perché il 22 e 23 marzo voterà No. Presidente, la magistrata e capa di gabinetto di Nordio, Giusy Bartolozzi due giorni fa ha invitato a votare Sì ‘per togliersi la magistratura dai piedi’. Pensa che sia stata una gaffe (come di ce il ministro e tutta la destra), oppure c’è dell’altro dietro questo sfogo? “Guardi, io non lo so cosa ci sia, se una gaffe o meno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Moretti, Avvocati per il No: "Mi tengo il Pm di oggi, che è molto più equilibrato di quello che verrebbe fuori da questa riforma"

