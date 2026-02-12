Dedicato alle mamme che non hanno una copertura previdenziale o che percepiscono indennità molto basse tutto quello che c' è da sapere per ottenere il contributo
Molte mamme in Italia ancora non hanno una copertura previdenziale adeguata o ricevono indennità molto basse. Ora c’è una spinta a fare chiarezza su come richiedere i contributi disponibili, per aiutare chi si trova in difficoltà. Con l’arrivo di un bambino, le spese aumentano e sapere cosa si può ottenere può fare la differenza.
L ’arrivo di un figlio è un momento di gioia immensa, ma porta con sé anche nuove responsabilità e spese che possono pesare sul bilancio familiare. Per sostenere le mamme che non godono di una copertura previdenziale, perché non lavorano o non hanno versato abbastanza contributi, esiste l’assegno di maternità concesso dai Comuni e pagato dall’INPS. La buona notizia per il 2026, è che gli importi sono stati aggiornati. “Rimuovere le barriere alla maternità”: il rapporto di Valore D sulla motherhood penalty alla Camera X Che cos’è l’assegno di maternità dei Comuni. Questo contributo, spesso chiamato “assegno di maternità di base”, è una prestazione di tipo assistenziale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
