Sonia Bruganelli alla figlia Silvia | Ho avuto paura di perderti tu mi hai persa più volte Sei molto più di ciò che avrei mai immaginato sono stata molto meno di ciò che avresti meritato
L'ex moglie di Paolo Bonolis ha celebrato il compleanno della primogenita postando alcune sue foto accompagnate da queste parole: «Mi hai reso madre. Hai stravolto la mia vita. Mi hai sorriso dopo mesi. Ti ho sorriso dopo mesi. Oggi per me è il giorno in cui la vita ha voluto regalarmi me stessa». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Sonia Bruganelli: «Ho avuto crisi di panico, anoressia, depressione. Con la malattia di mia figlia Silvia ho smesso di chiedermi "perché a me?" e ho imparato a dire "sono qui"»
"La gravidanza non era cercata, ma avrei voluto che Paolo mi dicesse ‘che bello, questo bimbo è frutto del nostro amore'. Invece, non era pronto. L'ho capito, non l'ho accusato e, fra diventare madre senza di lui o avere lui, ho scelto lui". Sonia Bruganelli ha rip - facebook.com facebook
La Biblioteca dei sentimenti Sonia Bruganelli e la difficile scelta dell’aborto affrontata nella prima fase della relazione con Paolo Bonolis. Ti sei perso la puntata di oggi Puoi rivederla quando vuoi su @RaiPlay Non perderti l’appuntamento settimanal x.com
