L'ex moglie di Paolo Bonolis ha celebrato il compleanno della primogenita postando alcune sue foto accompagnate da queste parole: «Mi hai reso madre. Hai stravolto la mia vita. Mi hai sorriso dopo mesi. Ti ho sorriso dopo mesi. Oggi per me è il giorno in cui la vita ha voluto regalarmi me stessa». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sonia Bruganelli alla figlia Silvia: «Ho avuto paura di perderti, tu mi hai persa più volte. Sei molto più di ciò che avrei mai immaginato, sono stata molto meno di ciò che avresti meritato»

Leggi anche: Sonia Bruganelli: «Ho avuto crisi di panico, anoressia, depressione. Con la malattia di mia figlia Silvia ho smesso di chiedermi “perché a me?” e ho imparato a dire “sono qui”»

Leggi anche: Giocare gratis online: viaggio dentro un fenomeno che sembra innocuo, ma che nasconde molto più di ciò che appare

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ho avuto paura di perderti, gli auguri di Sonia Bruganelli alla figlia Silvia; Sonia Bruganelli, il commovente post per la figlia Silvia: Sono stata molto meno di ciò che avresti meritato; Sonia Bruganelli, gli auguri (commoventi) alla figlia Silvia: «Ho avuto paura di perderti, mi hai persa più volte. Oggi siamo noi»; Sonia Bruganelli, gli auguri speciali alla figlia Silvia: Ho avuto paura di perderti.

Sonia Bruganelli, il commovente post per la figlia Silvia: "Sono stata molto meno di ciò che avresti meritato" - La primogenita di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, Silvia, compie infatti 23 anni e a rendere pubblica questa ricorrenza è la mamma, con un ... today.it