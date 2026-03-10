Monza-Palermo trentunesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La trentunesima giornata di Serie B 20252026 si gioca con Monza e Palermo che si affrontano in un match decisivo per la corsa alla promozione in Serie A. Le due squadre sono separate da tre punti in classifica e questa partita rappresenta un momento importante per entrambe. La gara si svolge oggi e sarà trasmessa in diretta televisiva.

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Le due squadre, divise soltanto da tre punti, si sfidano in un incontro decisivo per la promozione in A. Monza-Palermo si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 17.15 presso l'U-Power Stadium. MONZA-PALERMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo nove risultati utili per, i brianzoli sono caduti a La Spezia, vedendo ridursi il gap con le inseguitrici e allontanandosi dal Venezia capolista. La pressione adesso è aumentata ed è tutta dalla parte di Bianco, che deve riprendere a marciare. Dopo il passo falso di Pescara, i rosanero sono riusciti a rialzarsi grazie a due importanti vittorie contro Mantova e Carrarese.