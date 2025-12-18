Monza-Carrarese diciassettesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Monza e Carrarese, valida per la diciassettesima giornata di Serie B 2025/2026, promette emozioni e intensità. I brianzoli cercano di risalire in vetta, mentre i toscani mirano a consolidare la loro posizione di sicurezza. Ecco le probabili formazioni e tutte le informazioni su come seguire questa importante partita.

Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I brianzoli per riappropiarsi della vetta, i toscani per tenere a bada la zona retrocessione. Monza-Carrarese si giocherà sabato 20 dicembre 2025 alle ore 15 presso l'U-Power Stadium. MONZA-CARRARESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brianzoli vogliono subito cancellare la pesante sconfitta subita a Venezia. A causa di ciò le dirette concorrenti per la promozione si sono riavvicinate, per cui la squadra di Bianco non ha alternative: deve battere la Carrarese. Una sola vittoria, quattro pareggi e tre sconfitte, invece, per i toscani in trasferta.

Carrarese, Distefano proiettato sul Monza: 'Venderemo cara la pelle' - L'attaccante della Carrarese Filippo Distefano ha parlato ai canali ufficiali societari nella settimana che porta alla sfida contro il Monza. monza-news.it

Carrarese: squadra al lavoro, Monza nel mirino - Giornata di allenamenti per la squadra apuana, che ha svolto una seduta di lavoro presso lo Stadio Comunale “Dei Marmi – Quattro Olimpionici. tuttob.com

MONZA-CARRARESE: ECCO L’ARBITRO Sarà Daniele Perenzoni a dirigere Monza-Carrarese. Il fischietto di Rovereto ha diretto il Monza in questa stagione in Coppa Italia, nel match casalingo perso 1-0 contro il Frosinone. Un precedente anche con la - facebook.com facebook

