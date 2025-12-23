Modena-Monza diciottesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Modena e Monza, valida per la diciottesima giornata di Serie B 2025/2026, rappresenta un momento importante nel campionato. I brianzoli cercano continuità in trasferta per consolidare la loro posizione, mentre i padroni di casa vogliono ottenere punti fondamentali in un match difficile. Di seguito le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Per confermarsi seconda forza della cadetteria, i brianzoli dovranno uscire indenni da un campo ostico. Modena-Monza si giocherà venerdì 26 dicembre 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio Braglia. MODENA-MONZA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani vogliono chiudere il girone d’andata, ma per farlo dovranno superare la seconda dell classe, per mantenere l’attuale sesto posto che significa playoff.La squadra di Sottil ha raccolto poco nelle ultime cinque giornate, frutto di tre sconfitte, 1 pareggio e una vittoria. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Modena-Monza, diciottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Spezia-Pescara, diciottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Catanzaro vs Cesena, diciottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. MODENA – MONZA: INFO BIGLIETTI; Dove vedere Modena-Monza in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Modena-Monza: scattata la vendita dei biglietti; Frosinone, Natale in vetta: ok Monza e Venezia. Le probabili formazioni di Modena-Monza: le ultime dalle due sedi, aperta la prevendita - AC Monza informa che sono disponibili, in prevendita, i biglietti riservati ai tifosi ospiti che vorranno assistere alla 18^ giornata di Campionato Serie BKT, Modena - monza-news.it

Le probabili formazioni di Modena-Monza: l'arbitro della sfida - Monza, l'arbitro designato è ?Kevin Bonacina di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta (Ba) e Lorenzo Giuggioli di Grosseto; Quarto ufficiale Maria Sole Ferrieri ... monza-news.it

Dove vedere Modena-Monza in tv e streaming: canale, orario, formazioni - Modena e Monza si sfidano nel primo anticipo della diciottesima giornata di Serie B: dove vedere in tv e streaming la sfida d'alta classifica del Braglia e le formazioni. goal.com

