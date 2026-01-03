Rubano profumi | arrestati quattro giovani tra i 18 e i 25 anni

Quattro giovani tra i 18 e i 25 anni sono stati arrestati dalla polizia di Stato con l'accusa di aver rubato profumi in un negozio. L'episodio si è concluso con il fermo delle persone coinvolte e il sequestro della merce rubata. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di ricostruire l'accaduto e di ripristinare la sicurezza nel quartiere.

Quattro persone sono state arrestate dalla polizia di Stato per aver rubato profumi in un negozio, fuggendo poi a bordo di un'auto. Si tratta di giovani di origine rumena, tra i 18 e i 25 anni, fermati nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 2 gennaio, in via Donghi. A deununciare il furto al 112.

Via Donghi, rubano in una profumeria e scappano: arrestati dopo un inseguimento - La polizia li ha bloccati in via Giacometti grazie alla segnalazione al 112 e al contatto costante con un testimone. lavocedigenova.it

Cremona: arrestati ladri di profumi attivi in Italia e all'estero - Quattro persone ritenute responsabili di un furto in una profumeria del centro di Cremona sono state arrestate, in esecuzione di una misura cautelare in carcere, dai poliziotti della Squadra mobile ... poliziadistato.it

