Monza | blitz sulle mimose 33mila euro di multe e 238 mazzi

Durante il weekend del 7 e 8 marzo, la polizia locale di Monza ha svolto un'operazione contro la vendita abusiva di fiori, concentrandosi sulle mimose. Sono state sequestrate 238 mazzi e sono state comminate multe per un totale di circa 33mila euro. L’intervento ha coinvolto diverse zone della città, con l'obiettivo di contrastare la vendita senza autorizzazione di fiori durante la festa della donna.

La polizia locale di Monza ha irto il weekend del 7 e 8 marzo con un'operazione mirata contro la vendita abusiva di fiori, in particolare mimose per la festa della donna. Il bilancio operativo è netto: oltre 33.000 euro di sanzioni amministrative inflitte a venditori non autorizzati e attività commerciali irregolari. L'azione si è svolta nelle zone più frequentate della città, dove gli agenti hanno agito anche in borghese per cogliere sul fatto i trasgressori. Oltre alle multe, sono stati sequestrati 238 mazzi di fiori, prevalentemente mimose confezionate con rose, destinati alla confisca immediata. Bilancio delle sanzioni e dettagli operativi.