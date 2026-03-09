Blitz contro i venditori abusivi di mimose a Monza | 33mila euro di multe

Durante il weekend del 7 e 8 marzo, la polizia locale di Monza ha effettuato controlli mirati per contrastare la vendita abusiva di fiori, in particolare di mimose, in occasione della festa della donna. Durante le operazioni sono state elevate multe per un totale di oltre 33mila euro a venditori senza autorizzazione. Le forze dell'ordine hanno sequestrato i prodotti venduti illegalmente.

Sequestri e sanzioni da parte degli agenti della polizia locale. Irregolarità anche in due negozi e un chiosco Oltre 33mila euro di multe. Sono quelle fatte dalla polizia locale di Monza nel weekend del 7 e 8 marzo nell'ambito di controlli mirati per il contrasto della vendita abusiva di fiori in occasione della ricorrenza della festa della donna. Gli agenti della locale hanno battuto le zone più frequentate della città, con personale che si è mosso anche in borghese. I controlli hanno portato all’accertamento di numerosi episodi di vendita non autorizzata di fiori con alcuni venditori che hanno abbandonato la merce sul posto e hanno provato a darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

