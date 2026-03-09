Blitz contro i venditori abusivi di mimose di Monza | sanzioni per oltre 33mila euro

Il 9 marzo 2026, la Polizia locale di Monza ha effettuato un blitz contro i venditori abusivi di mimose. Durante l'operazione sono stati sequestrati numerosi articoli e sono state comminate sanzioni per un totale superiore ai 33.000 euro. L'intervento ha coinvolto le forze dell'ordine per contrastare la vendita non autorizzata e tutelare il commercio regolare.

Monza, 9 Marzo 2026 - Blitz della Polizia locale contro i venditori abusivi di mimose e a tutela della concorrenza leale del commercio: sequestri e oltre 33mila euro di sanzioni. Durante lo scorso weekend gli agenti sono stati impegnati anche nei controlli mirati per il contrasto della vendita abusiva di fiori in occasione della Giornata Internazionale della Donna dell'8 marzo. Il faro è stato puntato nelle zone più frequentate della città, dove tradizionalmente si concentrano i venditori irregolari di mimose. L’attività ha visto l’impiego di personale sia in uniforme sia in abiti civili. I controlli hanno portato all’accertamento di numerosi episodi di vendita non autorizzata di fiori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

