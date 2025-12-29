Marocchino consiglia la Juve | È una squadra monovelocità Mercato? Fossi nella dirigenza farei questo tipo di investimento a gennaio

Marocchino analizza la Juventus, sottolineando la mancanza di varietà nel centrocampo. L’opinionista apprezza l’efficacia di Zhegrova a Pisa e suggerisce alcune strategie di mercato per gennaio, evidenziando possibili investimenti per migliorare la squadra. La sua opinione si focalizza su aspetti tecnici e di gestione, offrendo un punto di vista critico e ponderato sulla situazione attuale e futura della Juventus.

Marocchino consiglia la Juventus: l’opinionista evidenzia la staticità del centrocampo, loda l’impatto di Zhegrova a Pisa e dice la sua sul mercato. La vittoria della  Juventus  contro il Pisa ha offerto spunti tattici interessanti, analizzati con la solita lucidità da  Domenico Marocchino. L’ex calciatore bianconero, intervenuto ai microfoni di  Rai Sport, ha dissezionato la prestazione della squadra di Luciano Spalletti, mettendo in luce un difetto strutturale che spesso limita la fluidità della manovra: la mancanza di cambi di passo repentini. Secondo l’opinionista, la rosa attuale soffre di una evidente “monovelocità” di fondo, una caratteristica che rende il gioco a tratti troppo prevedibile e permette agli avversari di organizzarsi difensivamente con troppa facilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

