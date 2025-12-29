Marocchino consiglia la Juve | È una squadra monovelocità Mercato? Fossi nella dirigenza farei questo tipo di investimento a gennaio
Marocchino analizza la Juventus, sottolineando la mancanza di varietà nel centrocampo. L’opinionista apprezza l’efficacia di Zhegrova a Pisa e suggerisce alcune strategie di mercato per gennaio, evidenziando possibili investimenti per migliorare la squadra. La sua opinione si focalizza su aspetti tecnici e di gestione, offrendo un punto di vista critico e ponderato sulla situazione attuale e futura della Juventus.
Marocchino consiglia la Juventus: l’opinionista evidenzia la staticità del centrocampo, loda l’impatto di Zhegrova a Pisa e dice la sua sul mercato. La vittoria della Juventus contro il Pisa ha offerto spunti tattici interessanti, analizzati con la solita lucidità da Domenico Marocchino. L’ex calciatore bianconero, intervenuto ai microfoni di Rai Sport, ha dissezionato la prestazione della squadra di Luciano Spalletti, mettendo in luce un difetto strutturale che spesso limita la fluidità della manovra: la mancanza di cambi di passo repentini. Secondo l’opinionista, la rosa attuale soffre di una evidente “monovelocità” di fondo, una caratteristica che rende il gioco a tratti troppo prevedibile e permette agli avversari di organizzarsi difensivamente con troppa facilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Di Canio consiglia il mercato Juventus: «A gennaio prenderei un profilo di questo tipo». E fa due nomi che scaldano i tifosi bianconeri
Leggi anche: Mercato Juve, Andrea Bargione consiglia: «La Juve deve migliorare la squadra. Lui è il profilo giusto» – VIDEO
Marocchino consiglia la Juve e i bianconeri: "A Bologna seguite la strada della Cremonese" - L'ex calciatore bianconero Domenico Marocchino ha analizzato il delicato impegno della Juventus sul campo del Bologna, sfida chiave del prossimo. tuttomercatoweb.com
Marocchino: "Juve, Yildiz prestigiatore. Perché non invertirlo con Conceicao?" - E ha parlato della Juventus vista in Coppa Italia: "Sono contento per Gatti, mi dispiace per l'infortunio ma ... tuttomercatoweb.com
Verso Napoli-Juventus, Marocchino: "Spalletti deve trovare nuove soluzioni in avanti" - Ospite di Radio Bianconera, Domenico Marocchino ha analizzato la delicata sfida del Maradona tra Napoli e Juventus, in programma domenica sera alle 20:45. m.tuttomercatoweb.com
Il vero tè marocchino non si riconosce solo dal profumo… ma anche dalla sua schiuma Versarlo dall’alto non è un gesto casuale: serve a ossigenare il tè, esaltare gli aromi della menta e creare quella schiuma leggera che ne garantisce gusto ed equilibri - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.