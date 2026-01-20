Lo Russo frena sui metal detector a scuola | Sono un po’ critico rispetto a questo tipo di slogan servono politiche sociali e integrazione

Stefano Lo Russo esprime una posizione critica nei confronti dell'installazione dei metal detector nelle scuole, sottolineando che tali misure rappresentano più un slogan che una soluzione efficace. Il sindaco di Torino evidenzia l'importanza di investire in politiche sociali e programmi di integrazione, ritenendo che siano questi gli strumenti più adeguati per affrontare le problematiche di sicurezza e coesione sociale nelle istituzioni scolastiche.

Stefano Lo Russo critica l’uso dei metal detector a scuola, considerandoli “slogan”. Per il sindaco di Torino servono educazione e politiche sociali, non solo misure repressive. Priorità a spazi scolastici confortevoli e investimenti nell’integrazione: solo unendo legalità e sicurezza sociale si può dare una risposta sistemica al disagio giovanile. Il dibattito sulla sicurezza negli istituti scolastici registra la presa di posizione di Stefano Lo Russo. Il sindaco di Torino esprime dubbi sull’efficacia di strumenti di controllo agli ingressi, come i metal detector, per arginare la violenza tra i giovani.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Violenza a scuola, l’esperta: “Servono educazione affettiva e metal detector per gestire il disagio”Dopo l’omicidio a La Spezia, si torna a discutere di violenza scolastica.

Metal detector a scuola? "Esacerba lo scontro sociale"Il dibattito sulla sicurezza nelle scuole italiane si riaccende con la proposta del ministro Valditara di introdurre metal detector mobili.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Zelensky: nuovi colloqui negli Usa, forse firma a Davos. Mosca: recepiti segnali europei sul dialogo - Jet italiani hanno intercettato aereo russo sul Mar Baltico; Guerra ucraina, Starmer: Da Putin richieste ridicole sui territori. Zelensky: Vuole disastro umanitario in inverno; Zelensky risponde a Trump: LUcraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace - Zelensky a Trump: LUcraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace.

#Eccellenza - Gli #highlights della bella e convincente vittoria del ASD Casal Barriera ai danni del Società Sportiva Certosa che rilancia la corsa salvezza dei ragazzi di Aliberti e contemporaneamente frena la cavalcata di quelli di Russo Servizio a cur - facebook.com facebook

Quelle strane esercitazioni navali dei Brics in Sudafrica, un’alleanza economica che diventa anche militare. Russia e Cina invitano l’Iran, ma Pretoria alla fine frena: “Ayatollah solo come osservatori” (Corriere della Sera) x.com