Montemurlo | nidi e spazi gioco 84 posti disponibili

A Montemurlo sono aperte le iscrizioni ai servizi di prima infanzia, tra nidi e spazi gioco, con 84 posti disponibili. La scadenza per presentare le domande è fissata al 10 aprile 2026. Le famiglie interessate possono iscrivere i propri figli entro questa data per accedere ai servizi offerti dal Comune.

Le iscrizioni per i servizi di prima infanzia a Montemurlo sono ufficialmente aperte con scadenza fissata al 10 aprile 2026. Genitori e famiglie possono accedere online al portale del comune per richiedere posti nei nidi comunali Tata Badà e Piccino Picciò, oltre che nello spazio gioco Il Libro Parlante. L'assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano, sottolinea l'importanza di queste strutture come strumenti fondamentali per la conciliazione tra vita lavorativa e familiare dei genitori, nonché come ambienti essenziali per la socializzazione precoce dei bambini. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente tramite il sito istituzionale

