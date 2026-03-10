Monarch Legacy of Monsters | i Kaiju sono un affare di famiglia

Forse non c’erano grandi speranze sul monsterverse, ma è un’ottima notizia sapere che una parte così importante della cultura popolare sia viva e vegeta nelle sagge mani di Apple TV+. Quando fu annunciata la prima stagione di Monarch: Legacy of Monsters nessuno aveva idea che si potesse realizzare un drama dalla spiccata componente emotiva in un universo dominato da Godzilla, King Kong e creature straordinarie. In un sol colpo, lo show targato Apple ha saputo allontanarsi con forza dai tipici elementi del disaster movie (pur mantenendone alcuni echi, quantomeno nella spettacolarità di certe scene) e farsi strada con un personalissimo mix che fonde azione, intrighi, soap e mostri giganti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

