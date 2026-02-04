Monarch | Legacy of Monsters S2 | Il full trailer

Apple TV ha pubblicato il trailer completo della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters. La serie torna a mostrare i giganteschi titani come Godzilla e Kong, protagonisti assoluti di questa nuova avventura. I fan attendono con ansia di scoprire cosa succederà ai mostri e agli umani coinvolti nella lotta tra queste creature leggendarie.

Apple TV ha svelato il primo full trailer della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, la serie del Monsterverse che vede quali protagonisti gli iconici titani, due su tutti il Kaij? per antomosia Godzilla e il gigantesco primate Kong. Il nuovo trailer mostra immagini mozafiato e in particolare si focalizza su un nuovo mostro munito di giganteschi e mortali tentacoli. La stagione 2, composta da 10 episodi, debutterà il 27 febbraio 2026 con il primo episodio disponibile subito, seguito da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 1º maggio 2026. Kurt Russell e Wyatt Russell tornano nei ruoli del colonnello Lee Shaw, insieme ad Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett e Anders Holm. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Monarch: Legacy of Monsters S2 | Il full trailer Approfondimenti su Monarch Legacy of Monsters Monarch: Legacy of Monsters S2 | Nuovo Teaser Trailer con un nuovo Titano Apple TV ha pubblicato il nuovo teaser trailer della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, la serie che amplia l’universo di Godzilla e Kong. Monarch: Legacy of Monsters | Il teaser trailer della stagione 2 La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Monarch: Legacy of Monsters - S2 OFFICIAL TRAILER #2 Ultime notizie su Monarch Legacy of Monsters Argomenti discussi: Full trailer per Monarch: Legacy of Monsters, stagione 2: c’è un terribile Titano da domare; Monarch: Legacy of Monsters 2 e quello strano gigantismo televisivo; Monarch: Legacy of Monsters 2, nel trailer debutta lo spaventoso Titan X; Monarch: L’eredità dei mostri – seconda stagione del MonsterVerse su Apple TV+. Monarch: Legacy of Monsters 2, nel trailer debutta lo spaventoso Titan XDurante l'Apple TV Press Day, il cast di Monarch: Legacy of Monsters è salito sul palco per presentare il trailer ufficiale della seconda stagione, confermando il ritorno di una delle serie più seguit ... msn.com Monarch: Godzilla e King Kong si alleano di nuovo nel nuovo trailer della serie AppleTrailer ufficiale Monarch 2: Godzilla e Kong uniscono le forze contro il Titano X. Nuova stagione su Apple TV dal 27 febbraio con 10 episodi esplosivi. badtaste.it «Quando il suo corpo gigantesco e luminoso affiora dal mare, il mondo si blocca. » È così che viene introdotto Titan X, la nuova creatura che promette di essere il fulcro della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters. Il cast ha presentato il trailer uffici - facebook.com facebook

