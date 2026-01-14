Monarch | Legacy of Monsters – Svelato il trailer della seconda stagione e un primo sguardo al nuovo Kaiju

È stato rilasciato il trailer della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, offrendo un primo sguardo al nuovo Kaiju. Sebbene il ritorno al cinema di Kong e Godzilla sia previsto tra oltre un anno, questa serie si propone come un approfondimento sulle origini dei mostri e sul loro impatto, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati.

Manca ancora più di un anno prima del ritorno al cinema di Kong e Godzilla in Supernova, ma Monarch: Legacy of Monsters 2 è pronta per riempire il vuoto. Ieri è uscito il primo trailer dei nuovi episodi, che promettono di presentare un nuovo Kaiju proveniente da un altro mondo. Vediamo chi potrebbe essere questo nuovo " Titano X" direttamente dalla storia cinematografica di Godzilla! Chi è il nuovo Titano?. Monarch: Legacy of Monsters suggerisce che il nuovo Titano si stia preparando per scatenare il panico nel MonsterVerse. Nonostante possa essere un nuovo Kaiju pensato per la serie, alcuni indizi suggeriscono che potrebbe venire, invece, dal passato della Toho.

Monarch: Legacy of Monsters, il teaser e la data di uscita della seconda stagione - Apple TV ha svelato un nuovo teaser trailer dell’attesissima seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, la serie del Monsterverse con protagonisti ... ciakmagazine.it

Monarch: Legacy of Monsters – Stagione 2, il trailer - Apple TV ha svelato un nuovo teaser trailer dell’attesissima seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, la serie del Monsterverse ... cinefilos.it

Ci mancava solo il Titan X. Se i protagonisti di MONARCH : LEGACY OF MONSTERS pensavano che il massimo della minaccia fossero Godzilla e King Kong, saranno costretti a ricredersi, come dimostra il Trailer per la Stagione 2 (nei commenti), in arrivo su facebook

