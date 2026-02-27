Sull’Amiata si apre un dibattito sulla nuova normativa regionale dedicata al turismo, che coinvolge direttamente le amministrazioni locali e le comunità. Le opinioni si confrontano tra chi vede nelle modifiche un’opportunità di sviluppo e chi teme possibili effetti negativi. La questione rimane al centro delle discussioni pubbliche, senza che siano ancora definiti orientamenti ufficiali o decisioni condivise.

PIANCASTAGNAIO (Siena) "Il giudizio sulla nuova normativa regionale sul turismo, come amministrazione di un comune dell’Amiata, non può essere né ideologico né semplificato". Pierluigi Piccini assessore al turismo di Piancastagnaio va al punto. "La legge – dice – nasce da un’esigenza condivisibile: mettere ordine in un settore cresciuto in modo disomogeneo, soprattutto nelle grandi città d’arte, dove le locazioni brevi hanno prodotto tensioni sul mercato abitativo e squilibri urbani. Corretto l’obiettivo di garantire regole certe, trasparenza e contrasto all’abusivismo". Dall’esigenza di mettere ordine ai rischi dell’applicazione della legge. "Il rischio è che un impianto pensato per contesti metropolitani come Firenze – aggiunge Piccini – venga esteso anche ai piccoli comuni senza una differenziazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sull’Amiata è un volano contro lo spopolamento"

Comunanza e Amandola insieme per lottare contro lo spopolamentoI Sibillini fanno rete, la Fondazione Carisap premia l’alleanza tra i comuni di Comunanza e Amandola lanciando il progetto sociale che unirà due...

“Presepi all’altezza“ nelle frazioni. Contro lo spopolamento della montagnaTenta di combattere lo spopolamento, fenomeno cresciuto dopo il terremoto del 1997, la rassegna “Presepi all’altezza“, arrivata alla quinta edizione...

Temi più discussi: Sull’Amiata è un volano contro lo spopolamento; Addio a Ubaldo Corsini, l’uomo che da un forno sull’Amiata conquistò il mondo. Con dolcezza; È morto Attilio Betti. Imprenditore poliedrico, portò sull’Amiata Maradona e il concerto di Vasco; Grosseto - La festa della neve: i sessanta piccoli dello Scoiattolo hanno concluso l’attività.

Il borgo sul Monte Amiata che sembra un set cinematografico: il tempo qui si è fermatoQui il tempo si è fermato e vi sembrerà passeggiare in un set cinematografico: è il bellissimo borgo sul Monte Amiata. Ci sono luoghi che sembrano sospesi tra realtà e immaginazione, scenografie ... blitzquotidiano.it

Sci inclusivo sul Monte Amiata: PGS Toscana porta in pista lo sport per tuttiDomenica 22 febbraio una giornata dedicata a bambini con e senza disabilità nel segno dell’inclusione e dei valori educativi dello sport Domenica 22 febbraio, sul Monte Amiata, non si è parlato di cla ... grossetosport.com

Il lutto - L'imprenditore fece arrivare sull’Amiata il Napoli di Maradona - facebook.com facebook