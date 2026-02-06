La strada per contrastare lo spopolamento passa anche dalla collaborazione tra i paesi. Questa mattina, i sindaci di Comunanza e Amandola hanno annunciato un nuovo progetto sociale che unisce le due comunità. La Fondazione Carisap ha già dato il suo via libera, premendo l’alleanza tra le associazioni locali. L’obiettivo è rafforzare le relazioni e attirare nuove energie nel territorio dei Sibillini.

I Sibillini fanno rete, la Fondazione Carisap premia l’alleanza tra i comuni di Comunanza e Amandola lanciando il progetto sociale che unirà due associazioni del territorio. Il progetto è stato presentato ieri mattina nella sala consiliare di Amandola, presenti: Maurizio Frascarelli e Fabrizio Zappasodi rispettivamente presidente e direttore della Fondazione Carisap; il sindaco di Comunanza Domenico Sacconi; il sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli; i presidenti delle 2 Aps ‘Abitare’ e ‘Amandola Riparte’. Più dettagliatamente sarà l’associazione ‘Abitare’ nel ruolo di capofila di un progetto strategico per la valorizzazione e la rigenerazione delle aree montane interne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comunanza e Amandola insieme per lottare contro lo spopolamento

Approfondimenti su Comunanza Amandola

La rassegna “Presepi all’altezza” torna nella montagna di Foligno con la sua quinta edizione, promuovendo iniziative natalizie nelle frazioni tra Capodacqua e i Piani Plestini.

Le aree interne, tra cui il Cilento, sono al centro di un nuovo patto nazionale volto a contrastare lo spopolamento e sostenere lo sviluppo economico delle zone rurali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Comunanza Amandola

Argomenti discussi: Amandola e Comunanza progettano insieme e la Fondazione Carisap li premia: 150mila euro per nuove strategie; MONTICELLI. Riconoscimento di Scuola Calcio di Terzo Livello; I Sibillini fanno rete, Marinangeli: Vogliamo iniziare a progettare il futuro di questo territorio con una visione unica.

I Sibillini fanno rete, Marinangeli: «Vogliamo iniziare a progettare il futuro di questo territorio con una visione unica».SIBILLINI - Si è tenuta questa mattina la presentazione del progetto ideato dai comuni di Amandola e Comunanza, insieme alle associazioni Amandola Riparte Aps e Abitare Aps, finanziato dalla Fondazion ... cronachefermane.it

SIBILLINI - Si è tenuta questa mattina la presentazione del progetto ideato dai comuni di Amandola e Comunanza, insieme alle associazioni Amandola Riparte Aps e Abitare Aps, finanziato dalla Fondazione Carisap, che ha come obiettivo la nascita e il rafforz facebook