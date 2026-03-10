Moglia fuga di gas da un appartamento | evacuato l’intero condominio

Una fuga di gas si è verificata in un appartamento di Moglia, nel Mantovano, nella tarda serata di ieri. L'incidente ha portato all'evacuazione dell'intero condominio, senza che si registrassero feriti o danni gravi. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza l'area, e le operazioni di controllo sono ancora in corso.

Moglia (Mantova), 10 marzo 2026 – Una fuga di gas in tarda serata ha costretto un intero condominio a essere evacuato, per fortuna con nessuna seria conseguenza. È successo ieri, 9 marzo, intorno alle 22.20 a Moglia, nel Mantovano. Nella frazione Bondanello, in via Gasparini, a un certo punto si è verificava una fuga di gas che ha costretto gli inquilini del palazzo a chiedere l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati i pompieri e i carabinieri di Quistello che hanno fatto uscire tutti gli occupanti degli appartamenti, circa venti persone. Poi è stata individuata l'origine della perdita del gas, in un appartamento occupato da un 41enne, al quale i Vigili del Fuoco hanno imposto di sostituire l'elettrodomestico della cucina.