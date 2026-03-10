Modena | fuga scontro e arresto Un incubo che si ripete

A Modena, un giovane di 21 anni senza patente né assicurazione ha causato un incidente mortale mentre cercava di scappare dai carabinieri. Dopo aver perso il controllo del veicolo, è stato coinvolto in uno scontro e successivamente arrestato. La vicenda si è verificata nel corso di un’operazione di polizia, lasciando dietro di sé una scena drammatica.

Un giovane ventunenne, privo di patente e assicurazione, ha causato un incidente mortale a Modena durante una fuga dai carabinieri. L’episodio si è verificato sabato pomeriggio nella città emiliana, dove il 28 febbraio era già stata registrata la morte dell’anziana Antonietta Berselli per un fatto simile. Le autorità hanno arrestato il conducente dopo che la sua vettura ha colpito l’auto dei militari in via La Spezia. Le indagini hanno rivelato che il veicolo non aveva revisione e conteneva documenti rubati e un’arma bianca. Il responsabile è stato posto agli arresti domiciliari dal giudice delle indagini preliminari. Questo secondo caso drammatico riapre il dibattito sulla sicurezza stradale e sul controllo del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

