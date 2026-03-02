‘Mamma è morta sotto i miei occhi’ | 89enne uccisa da auto in fuga a Modena si è costituito il passeggero in fuga

A Modena, un incidente in via Nonantolana ha provocato la morte di un’89enne investita da un'auto in fuga. La donna, testimone di quanto avvenuto, ha assistito alla scena prima di perdere la vita. Il conducente dell’auto non si è fermato e si è dato alla fuga, mentre il passeggero si è costituito poco dopo. L’incidente si è verificato all’incrocio con strada Albareto, a causa di una mancata precedenza e di un semaforo rosso bruciato.

Incidente Modena via Nonantolana: cosa è successo all’incrocio con strada Albareto? Una mancata precedenza, un semaforo rosso bruciato, una fuga spericolata dai carabinieri. È questo il contesto in cui, sabato pomeriggio, tra via Nonantolana e strada Albareto a Modena, ha perso la vita Antonietta Berselli, 89 anni. L’Alfa Romeo 159 su cui viaggiavano quattro giovani non si è fermata all’alt e ha iniziato un zig zag pericoloso tra le auto in coda, con i militari dell’Arma che – precisa la Procura – seguivano a “rilevante distanza”. L’auto ha attraversato un incrocio con il rosso, ha imboccato contromano la direzione verso via Albareto e si è schiantata frontalmente contro una Lancia Y. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

