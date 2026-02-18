La Juventus ha subito un pesante 5-2 contro il Napoli, un risultato che ricorda la sconfitta di Istanbul. La fragilità mentale della squadra emerge anche sotto la guida di Spalletti, come era capitato con Tudor. I bianconeri sembrano perdere fiducia dopo le prime reti avversarie, lasciando spazi agli attaccanti avversari. La partita ha messo in luce le difficoltà della rosa nel mantenere la concentrazione. I tifosi si chiedono se la squadra riuscirà a superare questa crisi. La prossima sfida sarà decisiva per capire il vero stato mentale del gruppo.

Juventus, il pesante passivo di Istanbul rievoca i fantasmi del Mondiale per Club con una fragilità mentale che accomuna le due gestioni tecniche. C’è un filo rosso sangue che collega l’estate americana del Mondiale per Club all’inferno turco di Istanbul. Un risultato, 5-2, che suona come una condanna ricorrente per la Juventus, incapace di reggere l’urto quando l’asticella si alza e la pressione divora le certezze. Se il 5-2 incassato dal City di Tudor aveva esposto i limiti contro la squadra più forte del mondo (o quasi, visto che poi non era riuscita ad arrivare in fondo), quello subito da Spalletti contro il Galatasaray racconta una storia diversa, forse più amara: quella di un suicidio tattico e mentale in una gara che era stata in pugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus, l'incubo del 5-2 ritorna: da Tudor a Spalletti, la storia in casa bianconera si ripete. L'analisi

